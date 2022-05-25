تزيين أبراج إعمار بأطول علم أردني احتفالا بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - وشحت شركة تداول الفوركس (ATFX) الوسيط الأجنبي المرخص لشركة الأسواق الناشئة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، مبنى أبراج إعمار في العاصمة عمان، بأطول علم أردني معلق بطول 60 مترا، احتفالاً بعيد استقلال المملكة الـ76.



وقدمت الشركة، بالنيابة عن الهيئة الإدارية والعاملين، التهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين، والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال، متمنين دوام التقدم والازدهار للوطن وأبنائه تحت ظل الراية الهاشمية.

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