الخميس 04-03-2021
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الخميس، 04-03-2021 03:03 م

تبعات اقتصادية اثقلت كاهل الأردنيين

تساؤلات شعبية : هل سيُصدر أمر دفاع جديد لتأجيل الأقساط ؟

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - تساؤلات أردنية ، وترقّب شعبي ، بات يطفو على السطح من جديد ، من خلال اتصالات تلقّاها موقع "الوكيل الإخباري" ، عدا عن رسائل انهالت عليه، حول إصدار الحكومة "أمر دفاع " جديد ، لتأجيل أقساط البنوك ، حيث التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الأردنيين في ظلّ جائحة كورونا ، ما أثقل كاهلهم.

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جاء ذلك ، في ظل المطالبة النيابية، اليوم ، بضرورة تفعيل أدوات البنك المركزي وصلاحياته في التعميم على قطاع البنوك بصفته شريكا وطنيا فاعلا،  بتأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد وبدون غرامات إضافية.

كما تم المطالبة ، بتقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة وبدون فوائد، وذلك عبر دراسة اقتصادية وبموافقة البنك المركزي لتقديم تلك الحزم مقابل ضمانات، وبما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريا، وبما يضمن التزام تلك القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.


ودعا نواب إلى وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين، وبما يسمح للمالكين والمستأجرين معا التكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.

 

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