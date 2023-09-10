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الأحد، 10-09-2023 03:52 م

تسارع العمل بإنجاز الجناح الأردني في إكسبو الدوحة 2023

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الوكيل الإخباري - تسير أعمال تنفيذ الجناح الأردني في معرض "إكسبو الدوحة 2023" للبستنة، على قدم وساق، تمهيداً لافتتاح الحدث العالمي الأكبر والأهم الذي تستضيفه قطر عقب مونديال 2022، في الثاني من الشهر المقبل، بمشاركة نحو 80 دولة.

وسيقام المعرض تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بهدف إلهام المجتمع الدولي لتبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحُّر، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وانطلقت بالدوحة اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الدولي لممثلي الدول المشاركة في المعرض، بحضور ومشاركة وفد أردني برئاسة الأمين العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمفوض العام لجناح الأردن في إكسبو 2023 الدوحة، دانا الزعبي.

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وسيتم تدشين الجناح الأردني في المعرض تحت شعار: "الجذور الراسخة، وعصر أكثر خضرة"، وسيعرض للتراث الزراعي والتقنيات المبتكرة، بهدف تسليط الضوء على الاستدامة والحد من التصحر.

كما سيعرض الجناح الطبيعة الأردنية الخلابة التي تتميز بها المملكة، والصعود إلى الجبال المغطاة بالأشجار.

 




 

 


 

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