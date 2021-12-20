الإثنين 20-12-2021
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تساقط كثيف للثلوج في عجلون وتحذيرات من الخروج

الإثنين، 20-12-2021 06:23 م

تساقط كثيف للثلوج في عجلون وتحذيرات من الخروج

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الوكيل الاخباري - شهدت العديد من المناطق المرتفعة في محافظة عجلون (اشتفينا، رأس منيف، عبين، عبلين، صخرة، القاعدة، عنجرة) منذ ساعات مساء اليوم الاثنين تساقطا غزيرا للثلوج.

وأكد محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ، الدكتور خالد الجبور، أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية في المديريات والأجهزة المختلفة جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع الظروف والحالة الجوية المتوقعة، داعيا المواطنين وسائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

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