تسجيلان صوتيان يشفيان غليل الاردنيين - تفاصيل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تناقل الاردنيون اليوم توجيهات صوتية لقيادات امنية لفرض الامن والسيطرة والقبض على البلطجية .وعبر الاردنيون عن سعادتهم بهذه الاوامر التي ستؤدي الى اجتثات افة البلطجة والاتاوات من المجتمع الاردني .وبالتفاصيل وجه العميد أيمن العوايشه مساعد مدير الأمن العام للعمليات رسالة إلى الاجهزة الامنية، حول الاماكن التي يكثر فيها اصحاب الاسبقيات والاتاوات.العوايشة قال في رسالته الصوتية : إنه اعتبارا من الغد ستكون هنالك حملات قوية مشتركة على المناطق التي يكثر فيها الزعران واصحاب الاسبقيات والاتاوات، والقبض عليهم سواء "مطلوب أو غير مطلوب" وسواء "بكشف أم بغير كشف" وهو معروفون من قبل رؤساء المراكز ورؤساء اقسام البحث الجنائي.وقال "بدنا الضرب بيد من حديد والقاء القبض عليهم واتخاذ اجراء في الشارع معهم.. ما عندنا مشكلة اللي بده يصور".ودعا العوايشة رجال الامن الى التركيز على مناطق الزرقاء والرصيفة وعمان الشرقية والوحدات وحي نزال ووسط البلد وجبل النصر والنزهة والحسين.وفي تسجيل اخر وجه العميد فراس الخطيب مدير البحث الجنائي رسالة الى جميع افراد البحث الجنائي، اليوم السبت، بالتواجد على رأس عملهم في الميدان وبنسبة دوام 100%، لضبط جميع اصحاب الاسبقيات وفارضي الاتاوات ميدانياً بحسب الاصول وبطلب او بدون طلب امني.واشار الخطيب : الى عدم اطلاق العيارات النارية الا اذا تم اطلاق عيارات نارية باتجاههم وبأمر ضابط.وقال "بالنسبة للتصوير ما دام انت بتتعامل بقوة احنا اصحاب السيطرة لا تحمل هم .. احنا مش سائلين عن تصوير او غيره".يشار ان مدير الامن العام اصدر تعليمات اليوم بالضرب بيد من حديد على كل المطلوبين الخطرين وتجار المخدرات والخارجين على القانون.