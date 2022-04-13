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الأربعاء، 13-04-2022 12:03 م

تسجيل أكثر من 400 مخالفة تموينية منذ بداية رمضان

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن عدد المخالفات التموينية التي جرى تحريرها منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن تجاوز 400 مخالفة في المحافظات كافة.

وأوضح البرماوي اليوم الاربعاء، أن المخالفات منها ما يتعلق بعدم الالتزام بالسقوف السعرية ومنها عدم إعلان السعر إضافة لمخالفة تتعلق ببنود أخرى. 

وعن حجم الشكاوى التي تصل إلى الوزارة قال البرماوي إن الوزارة تلقت شكاوى واستفسارات تتعلق بالأسعار وعدم الالتزام بالسقوف السعرية وتفاوت الأسعار من محل إلى آخر وغير ذلك.

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