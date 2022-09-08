تسجيل اول حالة جدري القرود في الاردن

الوكيل الإخباري -

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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أول اصابة بجدري القردة في الأردن اليوم الخميس.وبينت الوزارة أن المصاب هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر الى عدة دول أوروبية وعاد الى الأردن بتاريخ 20/8/2022 .وأوضحت الوزارة أنّ الأعراض بدأت تظهر على المواطن بتاريخ 25 /8 / 2022 بارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد الليمفاوية وعولج على أساس التهاب في الحلق، لكن بعد خمسة أيام ظهرت علية بثور جلدية على الوجهة و اليدين، حيث قام بتاريخ 7/9/2022 بمراجعة أحد الأطباء الذي شك في كون الحالة جدري القردة، فقام بأخذ عينة من البثور الجلدية و عينة دم وفُحصت بواسطة (PCR) في أحد المختبرات الخاصة حيث ظهرت نتيجة العينة هذا اليوم ايجابية (أي أنه مصاب بجدري القردة).ولفتت الوزارة أنّ المريض الآن بصحة جيدة وفي مرحلة التعافي التام و معزول في منزله، ويتم الآن استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين ليتم متابعتهم حسب الأصول.وأشارت إلى اتخاذها لكافة الإجراءات الصحية المعتمدة للتعامل مع حالات الاصابة بجدري القردة والتي تتضمن عزل الحالة المصابة ومتابعتها واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.وأكدت الوزارة استمرارها بمتابعة مرض جدري القردة والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها (لا قدّر الله) مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.