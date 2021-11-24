تسجيل طيور نادرة في مرصد الطيور بالعقبة

الوكيل الإخباري– في مرصد طيور العقبة أحد المواقع التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة رصدت كوادر المرصد خلال الأيام القليلة الماضية وتحديداً خلال الفترة الزمنية لحالة عدم الاستقرار الجوي نوعان من الطيور النادرة في هجرتها لمنطقتنا إذ يتخذ احدهما من مناطق شمال المحيط الأطلسي وبحر الشمال مناطق لتكاثره وإقامته خلال الشتاء. ويتخذ الأخر من مناطق شمال السويد وفنلندا بيئات لتكاثره.



وقال مدير مرصد طيور العقبة المهندس فراس الرحاحله أن النوعان هما نورس أرملBlack legged Kittiwake والقوق موشّم الذيلBar-tailed Godwit على التوالي، إذ التسجيل الأول هو الثالث لهذا النوع من النوارس في بيانات المملكة الأردنية الهاشمية، بينما يعد تسجيل طائر القوق موشّم الذيل هو السادس في سجلات المملكة والأول منذ عام 2000.



واعتبر هذه الطيور من الأنواع النادرة التي يتم تسجيلها في الأردن.



وتعد الطيور احد العناصر الأساسية في النظم البيئية والتي تساهم في استقرار المنظومة الطبيعية، ولما لها من دور ليس فقط على مستوى مساحات جغرافية محدده فان هجرتها في مناطق مختلفة من الكوكب تجعل امر متابعتها ومراقبتها من العلوم والهوايات الرائدة.



وبين الرحاحلة أن متابعة أنواع الطيور المهاجرة ومراقبتها تعد أحد المهام التي تقوم بها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والتي توظفها في سبيل ربطها بسلامة النظم البيئية في المناطق التي تقوم على حمايتها الأمر الذي يشكل مؤشرات حيوية تترجم على واقع أنشطة الحماية التي تقوم الجمعية على توظيفها لحماية التنوع الحيوي في المملكة.



يذكر أن مرصد طيور العقبة من المناطق ذات الأهمية البيئية الكبيرة على المستوى المحلي والعالمي لاستقطاب الطيور المهاجرة لاستراحتها خلال الهجرة حيث تعد منطقة العقبة الرابط البري بين أسيا وإفريقيا ضمن حدود ثاني اهم مسار لهجرة الطيور في العالم. وتعد البيئات المائية المتوفرة في مرصد طيور العقبة أحد اكبر الأفكار الريادية في إعادة استخدام المياه لأهداف بيئية وتنموية التي تنفذ في الأردن كثاني افقر دولة في الموارد المائية على مستوى العالم.

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حيث تقوم جهود التشاركية بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة مياه العقبة على تمكين واستدامة هذا الموقع كقيمة بيئية ريادية وقيمة سياحية غير متكررة على مستوى العالمي.