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الأحد، 13-02-2022 04:54 م

تسجيل قرابة 6 آلاف إصابة كورونا في عمان اليوم الاحد

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الوكيل الاخباري - أظهر الإيجاز اليومي لإصابات فيروس كورونا، اليوم الاحد، أن العاصمة عمّان سجلت 5810 إصابات بالفيروس. 

ووفقا للإيجاز، جاءت محافظة الزرقاء في الترتيب الثاني بعدد الإصابات، بعد سجلت 3516 إصابة، تلتها محافظة إربد التي سجلت 2577 إصابة. 

وسُجل في محافظة البلقاء 1283 إصابة، والكرك 992 إصابة، فيما سجل في محافظة المفرق 775 إصابة. 

وجاء لواء البتراء في الترتيب الأخير من حيث عدد الإصابات مسجلاً 27 إصابة. 

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وسجل في المملكة اليوم الاحد 31 وفاة و 17550 اصابة جديدة بكورونا.



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