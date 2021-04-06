الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سطو مسلح على محل صرافة بعمان

اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع مكافحة غسل الأموال

الكورة: مشروع لحفر 100 بئر لتجميع مياه الأمطار العام الحالي

وزير الاعلام لـ الوكيل : الحكومة ستعلن عن اجراءات تخفيفية بشهر رمضان

لجنة مراجعة قانون الجمعيات تشكل لجانها الفرعية

تشغيل تجريبي لإشارات تقاطع السفراء وشارع الحرية

السعودية تمنع الاعتكاف وموائد الإفطار الجماعي في رمضان

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

لجنة الاوبئة : رفع وتيرة مطاعيم كورونا سيساعد بكبح جماح الجائحة

الاوقاف توضح حول تعليمات موسم العمرة في شهر رمضان

الثلاثاء، 06-04-2021 04:51 م

تسجيل 100 حالة وفاة و6005 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

420215174336882987597



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان

وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (6005) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (645,449) حالة.
• سُجّلت (100) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7383) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.62%)، مقارنة مع (15.12%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (44,086) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,158,685) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9130) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (561,894) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (76,172) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (347) حالة، فيما غادرت (361) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3059) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 59%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 42%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 32%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2269) في محافظة العاصمة عمّان.
- (942) في محافظة إربد، منها (38) في الرمثا.
- (830) في محافظة الزرقاء.
- (375) في محافظة البلقاء.
- (306) في محافظة المفرق.
- (251) في محافظة الكرك.
- (243) في محافظة مأدبا.
- (204) في محافظة عجلون.
- (181) في محافظة العقبة.
- (171) في محافظة جرش. 
- (153) في محافظة الطفيلة.
- (80) في محافظة معان، منها (4) في البترا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920191210932211480977

سطو مسلح على محل صرافة بعمان

420215165251348067658

الكورة: مشروع لحفر 100 بئر لتجميع مياه الأمطار العام الحالي

420214192942792067201

وزير الاعلام لـ الوكيل : الحكومة ستعلن عن اجراءات تخفيفية بشهر رمضان

320212822943768423458

لجنة مراجعة قانون الجمعيات تشكل لجانها الفرعية

1

تشغيل تجريبي لإشارات تقاطع السفراء وشارع الحرية

420215174535560552661

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

أخبار متعلقة
420212174255595455837

تسجيل 82 حالة وفاة 6537 إصابة كورونا بالاردن اليوم

9202011132240802795627

تسجيل 61 وفاة و 8053 اصابة كورونا بالاردن اليوم

3202112193330590004573

تسجيل 61 وفاة 4144 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

ارتفاع صادم في عدد اصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

ارتفاع بإصابات كورونا في الأردن اليوم