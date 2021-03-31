الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصفدي والحباشنة والدهامشة والخوالدة والشوبكي والمبيضين

اربد: إعادة تنظيم مواقف الحافلات في المجمعات

وصول 66 الف رأس من المواشي إلى ميناء العقبة

بن طريف رئيسا لدائرة جراحة العظام في الصحة

الحنيطي: العمل على خطة متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي الوطني

نسب إشغال المستشفيات في الاردن

%15.22 إيجابية فحوصات كورونا اليوم

حصيلة قياسية بوفيات كورونا في الأردن اليوم

العراق يسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

نقابة الصحفيين تنظم مسابقة الصحافة الإنسانية

الأربعاء، 31-03-2021 05:02 م

تسجيل 111 وفاة و 6570 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

3202129172256995928771



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان

وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (6570) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (611,577) حالة.
• سُجّلت (111) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6858) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.22%)، مقارنة مع (15.71%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (43,158) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,918,158) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9192) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (513,144) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (91,575) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (441) حالة، فيما غادرت (368) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3350) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 68%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 81%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%


توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2720) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1110) في محافظة إربد، منها (118) في الرمثا.
- (546) في محافظة الزرقاء.
- (443) في محافظة البلقاء.
- (343) في محافظة المفرق.
- (286) في محافظة الكرك.
- (285) في محافظة عجلون.
- (251) في محافظة العقبة.
- (220) في محافظة جرش. 
- (156) في محافظة الطفيلة.
- (138) في محافظة معان، منها (20) في البترا.
- (72) في محافظة مأدبا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320213001850317546382

اربد: إعادة تنظيم مواقف الحافلات في المجمعات

ssss

وصول 66 الف رأس من المواشي إلى ميناء العقبة

3202130213239561868734

بن طريف رئيسا لدائرة جراحة العظام في الصحة

3202125153014383254527

الحنيطي: العمل على خطة متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي الوطني

3202131142122523037900

نسب إشغال المستشفيات في الاردن

3202128185059448813599

%15.22 إيجابية فحوصات كورونا اليوم

أخبار متعلقة
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

2202117152344166896011

%27.5 من متبرعي الدم في الحسين للسرطان أصيبوا بكورونا

1202117172130668890560

المملكة تسجل 29 وفاة و4584 إصابة بكورونا اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاربعاء

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم