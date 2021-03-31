تسجيل 111 وفاة و 6570 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (6570) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (611,577) حالة.
• سُجّلت (111) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6858) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.22%)، مقارنة مع (15.71%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (43,158) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,918,158) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9192) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (513,144) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (91,575) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (441) حالة، فيما غادرت (368) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3350) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 68%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 81%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2720) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1110) في محافظة إربد، منها (118) في الرمثا.
- (546) في محافظة الزرقاء.
- (443) في محافظة البلقاء.
- (343) في محافظة المفرق.
- (286) في محافظة الكرك.
- (285) في محافظة عجلون.
- (251) في محافظة العقبة.
- (220) في محافظة جرش.
- (156) في محافظة الطفيلة.
- (138) في محافظة معان، منها (20) في البترا.
- (72) في محافظة مأدبا.