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الثلاثاء، 06-10-2020 06:23 م

تسجيل 12 وفاة و 1537 حالة كورونا بالاردن اليوم

وزير-الصحة-سعد-جابر


الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -أعلن وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال سعد جابر، الثلاثاء، تسجيل 1537 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 1507 إصابة محليّة، وكذلك سُجلت 12 وفاة جديدة.

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الحالات المحليّة توزّعت ما بين 812 في العاصمة عمّان، و39 في الكرك، و234 في البلقاء، و193 في الزرقاء، و17 في معان، و28 في عجلون، و12 في مأدبا، و6 في المفرق و35 في جرش، و101 في إربد، و18 في العقبة، و12 في الطفيلة، وفق جابر.
وسُجلت 30 حالة إصابة بين القادمين من الخارج.
وأعلن جابر خلال إيجاز صحفي، تسجيل 12 حالة وفاة الثلاثاء ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 122 حالة، فيما سُجلت 94 حالة شفاء جديدة.
وأجري 19169 فحصاً جديدا، ليبلغ إجمالي عدد الفحوص 1330605 فحصاً.


 




 

 


 

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