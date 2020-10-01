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الخميس، 01-10-2020 01:35 م

تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في البقعة

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الوكيل الإخباري - قال متصرف لواء عين الباشا الدكتور حاكم الخريشا انه تم تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا مخيم البقعة منذ انتهاء الايجاز الصحفي مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس ، ليرتفع اجمال الإصابات بالفيروس في المخيم الى 266 إصابة.

وبين الخريشا في تصريحات صحفية الخميس، ان هدف الحظر في مخيم البقعة قطع سلسلة العدوى ، وخفض الاصابات للدرجة المقبولة.

وأوضح ان مدة الغلق اسبوع ، وبالتزام المواطنين لن نحتاج الى التمديد.

وأشار الى وجود تنسيق بين خلية الازمة ولجنة المخيم ، لتزويد المواطنين بما ينقصهم خلال فترة الحظر، مبينا ان العزل شمل بعض النطاق الملاصقة للمخيم.

 




 

 


 

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