تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في البقعة







الوكيل الإخباري - قال متصرف لواء عين الباشا الدكتور حاكم الخريشا انه تم تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا مخيم البقعة منذ انتهاء الايجاز الصحفي مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس ، ليرتفع اجمال الإصابات بالفيروس في المخيم الى 266 إصابة.



وبين الخريشا في تصريحات صحفية الخميس، ان هدف الحظر في مخيم البقعة قطع سلسلة العدوى ، وخفض الاصابات للدرجة المقبولة.



وأوضح ان مدة الغلق اسبوع ، وبالتزام المواطنين لن نحتاج الى التمديد.



وأشار الى وجود تنسيق بين خلية الازمة ولجنة المخيم ، لتزويد المواطنين بما ينقصهم خلال فترة الحظر، مبينا ان العزل شمل بعض النطاق الملاصقة للمخيم.