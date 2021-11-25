تسجيل 1721 إصابة بكورونا في الجامعات والكليات منذ عودة التعليم الوجاهي

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إصابة 1721 داخل الجامعات والكليات بفيروس كورونا من (طلبة، هيئة تدريسية، هيئة إدارية) منذ عودة التعليم الوجاهي في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب.



وقال الخطيب، إنّ الوضع الوبائي في الجامعات والكليات "جيد"، والإصابات التي سجلت مقارنة بعدد الطلبة ضمن النسب "الطبيعية".



وأضاف، أن تحويل التعليم عن بُعد في حال تجاوزت الإصابات أكثر من 10% داخل الجامعة أو الكلية أو مساق تعليمي.



وأكّد، أنه لم يُسجل أي تحويل عن بعد لأي جامعة أو كلية، ولكن حولت مساقات وعادت للتعليم الوجاهي بعد استكمالها 14 يوما.



وأشار الخطيب، إلى أن 90% من طلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث يوجد داخل أغلب الجامعات والكليات مراكز تلقي لقاح.

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