تسجيل 173 صنفا دوائيا منذ بداية العام

الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن العام الحالي شهد تسجيل عدد غير مسبوق من الأدوية لدى المؤسسة بلغ 173 صنفا دوائيا.



وأوضح في بيان صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين، أن عدد هذه الأصناف الدوائية، مقسّم إلى 99 صنفا منتجا محليا، و74 صنفا دوائيا مستوردا.



وأكّد أن المؤسسة تمنح أولوية التسجيل للأدوية المُنتجة محليًا؛ ما ساهم في الحفاظ على الأمن الدوائي والمخزون الاستراتيجي، من خلال توفر عدد من بدائل الأصناف الدوائية بأسعار مناسبة، والتي تزيد على 10 أصناف في بعض الأحيان.

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