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الإثنين، 19-10-2020 07:12 م

تسجيل 20 مخالفة دعائية بالسلط

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة دائرة الانتخاب لمحافظة البلقاء ملوح الشخاترة ان فرق الرقابة التابعة للجنة دائرة الانتخاب في المحافظة رصدت 20 مخالفة لتعليمات الدعاية الانتخابية من قبل عدد من المترشحين.
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وقال الشخاترة في تصريح صحفي أن اغلب هذه المخالفات تتعلق بعرض وسائل الدعاية الانتخابية في اماكن غير مسموح بها ، مشيدا بتعاون المرشحين الذين ارتكبوا هذه المخالفات بسرعة تصحيحها وإزالتها ،حيث أبدوا جميعا تعاونا كبيرا بحيث قاموا هم بذلك ولم تضطر الجهات المعنية للقيام بإزالة المخالفات .

وفيما يتعلق بمخالفات المال السياسي "الاسود" ، أشار الشخاترة إلى أنه لم يرد أي شكاوى خطية لمكتب الهيئة حول وجود مخالفات في هذا المجال ، وفي حال تلقيها سيتم التعامل معها بكل جدية ، مشيرا إلى ورد ملاحظات تتعلق بالمال السياسي وخاصة توزيع طرود وما شابهه ذلك وقمنا بالمتابعة واعلام الهيئة بتفاصيل الموضوع وتقارير الكشف الميداني.

وأشار إلى أنه تم رفض طلبين للترشح في دائرة البلقاء وتم الطعن لدى المحكمة التي قامت برد الاعتراض ، وكان الطلب الأول رفض لعدم احضار محكومية ، والثاني لاستمراره على رأس عمله لما بعد 10 /9 / وهو آخر موعد لتقديم الاستقالة من الوظيفة لمن يريد الترشح .

كما سجل انسحاب مرشحين أحدهما عن المقعد المسيحي ، ليصبح عدد المرشحين 163 مترشحا موزعين على 18 قائمة انتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات إعلنت أسماء المترشحين الأولي، وتنتهي غدا فترة اعتراض الناخبين على المرشحين لدى محاكم الاستئناف ومن ثم يسمح لمدة 3 أيام للاعتراض، وفي نهاية الشهر الحالي سيتم إعلان قوائم المرشحين النهائية ولن يتم بعدها قبول أي طلب انسحاب من المرشحين . وبين الشخاترة أن عدد الناخبين النهائي في دائرة البلقاء 333490 ناخبا وناخبة ، منهم 158679 ناخبا.
 


 




 

 


 

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