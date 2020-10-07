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الأربعاء، 07-10-2020 11:56 ص

تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الرمثا

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرة صحة لواء الرمثا إخلاص السعد، الأربعاء، عن تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في اللواء، ظهرت نتائجهم بعد المؤتمر الصحفي الحكومي للإعلان عن الحالة الوبائية الثلاثاء.

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وقالت السعد إنه تم إغلاق مدرستين بعد أن ثبت وجود إصابات فيها، حيث تم أخذ الإجراءات الوقائية وتعقيم مرافق المدارس وفق البروتوكول الصحي المعمول به. 


وبينت، أن 282 عينة تم جمعها من المخالطين وإرسالها للمختبرات، حيث ظهرت نتيجة 13 عينة إيجابية من المختبر المركزي في عّمان و8 عينات إيجابية من مستشفى الملك المؤسس ومختبرات أخرى. 


وأشارت السعد، إلى أنه سيتم العمل على تعقيم كافة منازل المصابين في اللواء من قبل كوادر بلدية الرمثا حسب البروتوكل المطبق، إضافة إلى فرض الحجر المنزلي للمصابين الذين لا يعانون من أي أعراض للفايروس لمدة 10 أيام مع متابعتهم صحيا. 

 

 



 




 

 


 

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