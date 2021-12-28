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الثلاثاء، 28-12-2021 08:39 ص

تسجيل 3 آلاف اعتراض على ناخبي المجالس والبلديات والامانة

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الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن الاعتراضات على جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وصلت إلى 3 آلاف اعتراض.

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وبين المومني ان عدد "الاعتراضات على الغير" التي انتهت المهلة القانونية لتقديمها السبت الماضي بلغت 1553 اعتراضا، فيما بلغ عدد "الاعتراضات الشخصية" على جداول الناخبين حتى ظهر أمس الاثنين 1430 اعتراضا.


وقال المومني انه تنتهي، اليوم الثلاثاء، فترة الاعتراضات على جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.


واشار إلى أن البت في الاعتراضات يجري تباعا ولمدة 10 أيام، حيث تعرض في الرابع من الشهر المقبل، نتائج عملية الفصل في تلك الاعتراضات ولمدة 3 أيام، وتقوم مكاتب الأحوال المدنية والجوازات بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الطلبات المقدمة إليها من خلال مكاتبها وفي مكان متاح للعموم للاطلاع عليها.


واضاف انه تقوم الهيئة المستقلة بعرض نتائج الفصل في الطلبات والاعتراضات على “الغير”، من خلال رؤساء الانتخاب في أماكن يتاح فيها اطلاع العموم عليها، لتبدأ لاحقا مرحلة الطعون. الغد 

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