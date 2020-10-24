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تسجيل 32 وفاة و 1820 اصابة كورونا بالاردن اليوم




السبت، 24-10-2020 06:15 م

تسجيل 32 وفاة و 1820 اصابة كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن . 
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وتالياً التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
•سُجِّلت (1820) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
-(1818) حالة محليّة، توزّعت كما يلي:
▪︎(1050) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎(205) في محافظة إربد، منها (89) في الرمثا.
▪︎(63) في محافظة العقبة.
▪︎(40) في محافظة جرش.
▪︎(31) في محافظة الكرك.
▪︎(21) في محافظة عجلون.
▪︎(235) في محافظة الزرقاء.
▪︎(66) في محافظة معان، منهم (9) في البترا.
▪︎(45) في محافظة البلقاء.
▪︎(36) في محافظة المفرق.
▪︎(26) في محافظة مأدبا.
▪︎(0) في محافظة الطفيلة.
-حالتان خارجيّتان، لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر مركز حدود العمري.
▪︎وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (50750) حالة.
▪︎سُجّلت (32) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (540) حالة.
▪︎بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (143) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1167) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.
▪︎سُجّلت (59) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.
▪︎تمّ إجراء (11979) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1695215) فحصاً.


 




 

 


 

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