تسجيل 32 وفاة و 2423 اصابة كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن .وتالياً التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:-سُجِّلت (2423) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:-(2411) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:-(1319) في محافظة العاصمة عمّان.-(293) في محافظة إربد، منها (209) في الرمثا.-(42) في محافظة جرش.-(22) في محافظة العقبة.-(19) في محافظة مأدبا.-(11) في محافظة عجلون.-(538) في محافظة الزرقاء.-(93) في محافظة البلقاء-(31) في محافظة المفرق.-(20) في محافظة الكرك.-(17) في محافظة معان، منها (2) في البترا.-(6) في محافظة الطفيلة.-(12) حالات خارجيّة، (11) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة لسائق شاحنة قادم عبر مركز حدود العمري.-وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (30550) حالة.-سُجّلت (32) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (257) حالة.-سُجّلت (105) حالات شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.-تمّ إجراء (25295) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1490236) فحوصات.إجراءات أخرى:• من بين حالات الإصابة التي تمّ تسجيلها في لواء الرمثا لهذا اليوم، تمّ تسجيل (188) حالة في مصنع بمدينة الحسن الصناعيّة، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل المصابين وحجر المخالطين، وإغلاق مبنى المصنع وتعقيمه.