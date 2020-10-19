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الإثنين، 19-10-2020 05:55 م

تسجيل 35 حالة وفاة و 1364 اصابة كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1364) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (1362) حالة محليّة، توزّعت كما يلي:
- (901) في محافظة العاصمة عمّان.
- (149) في محافظة إربد، منها (43) في الرمثا.
- (62) في محافظة الزرقاء.
- (44) في محافظة العقبة. 
- (40) في محافظة عجلون.
- (38) في محافظة جرش.
- (31) في محافظة الكرك.
- (18) في محافظة الطفيلة. 
- (12) في محافظة معان.
- (11) في محافظة مأدبا. 
- (8) في محافظة المفرق.
- حالتان خارجيّتان، إحداهما لأردني قادم من الخارج، والأخرى لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (38937) حالة.
- سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (380) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (96) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1038) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.
- سُجّلت (94) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.
- تمّ إجراء (24575) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1593077) فحصاً.


إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

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