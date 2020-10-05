تسجيل 350 إصابة بكورونا في عين الباشا خلال أسابيع

الوكيل الإخباري - قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء، الدكتور وائل العزب، أن لواء عين الباشا في محافظة البلقاء، سجّل أعلى النسب في حالات مصابي فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بعزل وفرض حظر تجوال شامل في منطقة البقعة.

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وأوضح العزب، في تصريح صحفي، أن عدد إصابات كورونا، المسجلة في لواء عين الباشا، وصلت إلى قرابة 350 حالة خلال الأسابيع الماضية.



ونوه العزب إلى أنه لا يمكن التوقع في زيادة أعداد الإصابات ، حيث أن 80% من الحالات قد لا يظهر عليها أعراض المرض رغم إيجابية نتائج الفحوصات.



وكانت الحكومة، قد عزلت منطقة عين الباشا، اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، إلى جانب فرض حظر شامل للتجول داخلها، لمدة أسبوع، نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.



