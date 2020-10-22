تسجيل 38 وفاة و 2821 اصابة كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن .وتالياً التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (2821) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:- (2818) حالة محليّة، توزّعت كما يلي:- (1886) في محافظة العاصمة عمّان.- (293) في محافظة الزرقاء.- (268) في محافظة إربد، منها (33) في الرمثا.- (133) في محافظة البلقاء.- (61) في محافظة العقبة.- (37) في محافظة معان، منهم (10) في البترا- (35) في محافظة عجلون.- (32) في محافظة المفرق.- (28) في محافظة الكرك.- (23) في محافظة مأدبا.- (17) في محافظة الطفيلة.- (5) في محافظة جرش.- (3) حالات خارجيّة، لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر مركز حدود العمري.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (46441) حالة.- سُجّلت (38) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (481) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (103) حالات، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1110) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.- سُجّلت (117) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.- تمّ إجراء (23115) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1666169) فحصاً.