تسجيل 40 وفاة و 3443 اصابة كورونا في الاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (3443) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:- (2105) في محافظة العاصمة عمّان.- (537) في محافظة الزرقاء.- (198) في محافظة إربد، منها (86) في الرمثا.- (149) في محافظة العقبة.- (145) في محافظة المفرق.- (138) في محافظة البلقاء.- (46) في محافظة الكرك.- (44) في محافظة جرش.- (23) في محافظة عجلون.- (31) في محافظة معان.- (17) في محافظة مأدبا.- (10) في محافظة الطفيلة.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (65,385) حالة.- سُجّلت (40) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (740) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (176) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,260) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.- تمّ إجراء (25558) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,808,896) فحصاً.