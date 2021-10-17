تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

الوكيل الاخباري- سجلت 50 حالة اشتباه بالتسمم في محافظة عجلون منذ الخميس الماضي، نقلا عن مصدر طبي الأحد.

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وأشار، إلى أن الفحوصات الأولية أظهرت إصابتهم بجرثومة "شيغيلا"، التي "تنشط في هذا الفصل وتصيب الأطفال أكثر من كبار السن" بحسب ما أوضح سابقا وزير الصحة فراس الهواري.



وتعود حالات الاشتباه بالتسمم بعد دخول عشرات الأشخاص في منطقة جبة في جرش إلى مستشفى جرش الحكومي، ويعانون من الأعراض نفسها (قيء، إسهال، ارتفاع بدرجات الحرارة)، على ما أكد مدير المستشفى صادق العتوم الأسبوع الماضي.



وزارة الصحة أكدت سابقا أنه "لا علاقة بين حالات اشتباه التسمم في جرش وعجلون".