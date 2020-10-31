تسجيل 57 وفاة و 3301 اصابة كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (3301) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (1534) في محافظة العاصمة عمّان.- (498) في محافظة الزرقاء.- (369) في محافظة إربد، منها (110) في الرمثا.- (151) في محافظة جرش.- (132) في محافظة البلقاء.- (128) في محافظة الكرك.- (109) في محافظة معان، منها (2) في البترا.- (99) في محافظة المفرق.- (83) في محافظة عجلون.- (82) في محافظة مأدبا.- (63) في محافظة العقبة.- (53) في محافظة الطفيلة.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (72,607) حالة.- سُجّلت (57) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (829) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (180) حالة، فيما غادرت (103) حالات المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,542) حالة، منهم (274) على أسرّة العناية الحثيثة.تمّ إجراء (22513) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,860,367) فحصاً.