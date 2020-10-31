السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

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الاردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

تسجيل 57 وفاة و 3301 اصابة كورونا بالاردن اليوم

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السبت، 31-10-2020 05:00 م

تسجيل 57 وفاة و 3301 اصابة كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (3301) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1534) في محافظة العاصمة عمّان.
- (498) في محافظة الزرقاء.
- (369) في محافظة إربد، منها (110) في الرمثا.
- (151) في محافظة جرش.
- (132) في محافظة البلقاء.
- (128) في محافظة الكرك.
- (109) في محافظة معان، منها (2) في البترا.
- (99) في محافظة المفرق.
- (83) في محافظة عجلون.
- (82) في محافظة مأدبا. 
- (63) في محافظة العقبة.
- (53) في محافظة الطفيلة. 
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (72,607) حالة.
- سُجّلت (57) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (829) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (180) حالة، فيما غادرت (103) حالات المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,542) حالة، منهم (274) على أسرّة العناية الحثيثة.
 تمّ إجراء (22513) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,860,367) فحصاً.

 




 

 


 

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