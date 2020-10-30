تسجيل 6 مخالفات للدعاية الانتخابية في معان

الوكيل الاخباري - أكد مسؤول التسجيل والدعاية الانتخابية بلجنة انتخاب معان جهاد الديخ، أنه تم تسجيل 6 مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية في دائرة معان الانتخابية.

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وأضاف الديخ لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة، أنه تم تطبيق القانون على المخالفين وإزالة تلك المخالفات، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدور إرشادي حول التجاوزات المحتملة من خلال التواصل مع مفوضي القوائم الانتخابية في دائرة معان، كما يتم حل العديد من الإشكاليات بشكل ودي.



--(بترا)

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