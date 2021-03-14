الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 05:23 م

تسجيل 61 وفاة و 8053 اصابة كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (8053) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (477,053) حالة.
• سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5346) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.79%)، مقارنة مع (14.81%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (42,852) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,174,645) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6068) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (396,195) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (75,512) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (451) حالة، فيما غادرت (323) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2769) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2179) بنسبة إشغال (42%).
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (632) بنسبة إشغال (51%).
• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (307) بنسبة إشغال (27%).
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (3631) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1358) في محافظة إربد، منها (25) في الرمثا.
- (588) في محافظة الزرقاء.
- (487) في محافظة البلقاء.
- (423) في محافظة الكرك.
- (356) في محافظة جرش.
- (305) في محافظة عجلون.
- (252) في محافظة العقبة.
- (235) في محافظة مأدبا.
- (207) في محافظة المفرق.
- (126) في محافظة معان، منها (2) في البترا. 
- (85) في محافظة الطفيلة.

 




 

 


 

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