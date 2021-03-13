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السبت، 13-03-2021 05:49 م

تسجيل 61 وفاة 4144 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4144) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (469,000) حالة.
• سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5285) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.81%)، مقارنة مع (15.24%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (27,984) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,131,793) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4594) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (390,127) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (73,588) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (375) حالة، فيما غادرت (114) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2737) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2022) بنسبة إشغال (39%).
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (604) بنسبة إشغال (49%).
• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (335) بنسبة إشغال (30%).
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2112) في محافظة العاصمة عمّان.
- (616) في محافظة إربد، منها (37) في الرمثا.
- (426) في محافظة الزرقاء.
- (229) في محافظة البلقاء.
- (142) في محافظة المفرق.
- (138) في محافظة جرش.
- (136) في محافظة الكرك.
- (126) في محافظة مأدبا.
- (59) في محافظة عجلون.
- (59) في محافظة الطفيلة.
- (51) في محافظة معان، منها (3) في البترا. 
- (50) في محافظة العقبة.

 




 

 


 

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