الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 04:51 م

تسجيل 69 وفاة و 8910 اصابة كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (8910) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (495,380) حالة.
• سُجّلت (69) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5497) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (20.12%)، مقارنة مع (19.36%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (44,284) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,267,567) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5335) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (406,654) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (83,229) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (490) حالة، فيما غادرت (286) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2981) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2283) بنسبة إشغال (43%).
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (648) بنسبة إشغال (51%).
• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (365) بنسبة إشغال (31%).

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (4842) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1158) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.
- (678) في محافظة الزرقاء.
- (564) في محافظة البلقاء.
- (345) في محافظة الكرك.
- (290) في محافظة العقبة.
- (236) في محافظة المفرق.
- (209) في محافظة مأدبا.
- (185) في محافظة معان، منها (15) في البترا.
- (165) في محافظة جرش.
- (122) في محافظة عجلون.
- (116) في محافظة الطفيلة.

 




 

 


 

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