الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الفراية : الوضع مقلق ويجب تدارك الامر

البدور: دخلنا في مرحلة خطرة ويجب التدخل واخذ قرارات حاسمة

الحواتمة: ما أظهره رجال الأمن العام كان له الأثر البالغ في الحد من الآثار الناجمة

الحكومة تصدر بيانا هاما بعد قليل

حبس مالك محل بلايستيشن 4 شهور لمخالفته أوامر الدفاع

عودة صافرات الانذار

8 غرف عناية حثيثة في ميداني السلط

الحنيطي : ضرورة الاستعداد لمستجدات كورونا

القوات المسلحة تعزز مستشفى النديم الحكومي بمستشفى ميداني متحرك

الجامعة العربية: مكافحة كورونا تتطلب التوزيع العادل للقاحات

عاجل

الحكومة تصدر بيانا هاما بعد قليل

الإثنين، 15-03-2021 05:03 م

تسجيل 82 وفاة و 9417 اصابة كورونا بالاردن اليوم

32021159951107809169


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان

وتاليا التفاصيل :



الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (9417) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (486,470) حالة.
• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5428) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (19.36%)، مقارنة مع (18.79%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (48,638) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,223,283) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5124) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (401,319) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (79,723) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (491) حالة، فيما غادرت (328) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2844) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2215) بنسبة إشغال (42%).
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (638) بنسبة إشغال (51%).
• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (337) بنسبة إشغال (30%).

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (4787) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1078) في محافظة إربد، منها (58) في الرمثا.
- (871) في محافظة الزرقاء.
- (766) في محافظة البلقاء.
- (368) في محافظة العقبة.
- (363) في محافظة مأدبا.
- (340) في محافظة الكرك.
- (303) في محافظة المفرق.
- (198) في محافظة الطفيلة.
- (181) في محافظة عجلون.
- (87) في محافظة معان، منها (17) في البترا. 
- (75) في محافظة جرش.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202115135051387484846

الفراية : الوضع مقلق ويجب تدارك الامر

220212318220133511997

البدور: دخلنا في مرحلة خطرة ويجب التدخل واخذ قرارات حاسمة

220211521504785585889

الحواتمة: ما أظهره رجال الأمن العام كان له الأثر البالغ في الحد من الآثار الناجمة

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة تصدر بيانا هاما بعد قليل

3202112194713607471121

حبس مالك محل بلايستيشن 4 شهور لمخالفته أوامر الدفاع

3202113164424733107844

عودة صافرات الانذار

أخبار متعلقة
9202011132240802795627

تسجيل 61 وفاة و 8053 اصابة كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

ارتفاع مقلق في اصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

15 وفاة و2200 إصابة جديدة بكورونا بالأردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

ارتفاع في اصابات كورونا بالاردن

عبيدات

انخفاض في اصابات كورونا بالاردن اليوم