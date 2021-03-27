السبت 27-03-2021
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الغذاء والدواء : بإمكان أي مواطن التبلیغ عن الآثار الجانبیة للقاح

مصر: سيناريوهات وخطط بديلة حال تعثر تعويم السفينة الجانحة

الصحة تدعو مرضى كورونا إلى عدم الاعتماد على العلاج المنزلي

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توجيه هام من لجنة الاوبئة لجميع المواطنين

مصر: 8 وفيات و29 إصابة بانهيار عقار جسر السويس

الملك يعزي بوفاة العوضات

تنويه من البنك المركزي حول تأجيل اقساط القروض

السبت، 27-03-2021 05:40 م

تسجيل 98 وفاة و 4399 اصابة كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4399) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (582,133) حالة.
• سُجّلت (98) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6472) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.74%)، مقارنة مع (15.78%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (27,950) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,733,071) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8053) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (476,090) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (99,571) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (381) حالة، فيما غادرت (209) حالات.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3455) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 38%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 73%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 82%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1980) في محافظة العاصمة عمّان.
- (851) في محافظة إربد، منها (14) في الرمثا.
- (305) في محافظة البلقاء.
- (284) في محافظة المفرق.
- (210) في محافظة الزرقاء.
- (152) في محافظة الكرك.
- (144) في محافظة جرش. 
- (133) في محافظة الطفيلة.
- (114) في محافظة مأدبا.
- (94) في محافظة العقبة.
- (79) في محافظة عجلون.
- (53) في محافظة معان، منها (12) في البترا.

 




 

 


 

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