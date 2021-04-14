تسديد ديون 37 أسرة اردنية

الوكيل الاخباري -

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سددت مبادرة "صفحتك بيضا" التي تنفذها جمعية "باب الخير" للعمل التطوعي بالتنسيق مع جمعية "السنابل الخيرية" بلواء الكورة، ديون 37 أسرة عفيفة، لصالح بقالات ومخابز ومحال خضار وصيدليات في بلدات كفر راكب، كفر ابيل، وكفر عوان.وقال رئيس جمعية "السنابل" فادي مقدادي، اليوم الأربعاء، إن المبادرة تأتي بمناسبة شهر رمضان المبارك والتخفيف عن الأسر المحتاجة خاصة في ظل الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا، مشيراً إلى تسديد ديون أكثر من 350 أسرة عفيفة بلواء الكورة منذ بداية الجائحة العام الماضي.