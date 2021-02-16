تسليم رابع سيارة نوعNissan Kicks موديل 2020 من شركة المناصير للزيوت والمحروقات

الوكيل الاخباري - تسليم رابع سيارة نوعNissan Kicks موديل 2020 مجمركة ومرخصة ضمن حملة 6 سيارات لـ 6 رابحين مع أبشر أول برنامج مكافآت للمحروقات بالاردن من شركة المناصير للزيوت والمحروقات، للرابح الرابع السيد يوسف عبد الكريم سعد الشواربه.



بحضور نائب المدير العام الدكتور رامز خوري ومدير المبيعات والتسويق السيدة كفاح عبد الهادي ، وبتغطية مباشرة من راديو نشامى ضمن برنامج الاعلامي هيثم الوكيل دق سلف تم تسليم مفاتيح رابع سيارة نوعNissan Kicks مجمركة ومرخصة للرابح الرابع السيد يوسف الشواربه ، من محطة المناصير المطار الادارة ضمن حملة 6 سيارات لـ 6 رابحين مع أبشر أول برنامج مكافآت للمحروقات بالاردن.



عملاء أبشر الكرام باقي سيارتين بالحملة وسيتم اجراء سحب كل شهرين على سيارة نوع Nissan Kicks مجمركة ومرخصة، السحب القادم يوم الثلاثاء بتاريخ 06/04/2021 عن حركات التعبئة لشهر شباط وشهرآذار ولمستخدمي بطاقة أبشر الفعالة من المناصير للزيوت والمحروقات.



من الجدير بالذكر بانه تم إجراء السحب الثالث يوم الثلاثاء الماضي في مكاتب إدارة شركة المناصير للزيوت والمحروقات وبحضور مندوبي قسم الترويج في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، السيد /ثائر أبو لاوي والسيد/ أبراهيم أبو عساف، وممثلي عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات ممثلة بـ الدكتور رامز خوري (نائب المديرالعام ) والسيدة/ كفاح عبد الهادي (مدير المبيعات والتسويق ) في الشركة، وتم إجراء السحب حسب الأصول وحسب النظام المتبع لدى الوزارة في إجراء السحوبات واختيار الرابحين للحملات الترويجية وهومن خلال إختيار رقم بطاقة أبشر المتسلسل بشكل عشوائي من قائمة ارقام البطاقات التي يحق لها الدخول بالسحب "التي تم إعلامهم من خلال استلام رسائل نصية الى رقم الهاتف المفعل على النظام قبل موعد السحب " ومن ثم جرى الاعلان عن اسم صاحب البطاقة الرابحة بحسب المعلومات المسجلة على النظام من اسم ورقم هاتف و ايميل وعنوان ، وتم الاتصال به على الهوا وإعلامه بالخبر السار وربح رابع سيارة ضمن الحملة.



ألف مبروك للرابحين معنا بحملة أبشر بالسيارة..



السيد يوسف الشواربه من سكان الرصيفة ويعمل موظف لدى بنك تجاري في عمان ويقوم بتعبئة وقود بشكل شبه يومي من محطات المناصير بحكم الذهاب والعودة للعمل.



باقي سيارتين ضمن الحملة ومع تمنياتنا بالتوفيق لجميع العملاء مستخدمي بطاقة #أبشر في السحوبات القادمة وبواقع كل شهرين سحب على سيارة نوع Nissan Kicks مجمركة ومرخصة وبالتوفيق للجميع.



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