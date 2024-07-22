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الإثنين، 22-07-2024 02:05 م

تسليم مساكن مجهزة بالكامل لـ 13 أسرة بجرش ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة

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 الوكيل الاخباري - تسلمت 13 أسرة عفيفة في محافظة جرش اليوم الاثنين، مساكنها الجديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، التي جاء إنشاؤها بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.

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وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة التي أطلقت عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير متطلبات الحياة الكريمة للأسر المستفيدة الأكثر عوَزا واستحقاقا، وتقطن في منازل غير صحية، وآيلة للسقوط، ويجري اختيارها وفق أسس تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية تراعي تحقيق العدالة والشفافية، وتستند إلى عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والحالة الصحية لأفرادها.


وسلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، شهادات الانتفاع ومفاتيح المساكن للأسر المستفيدة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومحافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ورئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم.

 

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