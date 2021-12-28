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الثلاثاء، 28-12-2021 07:20 م

تسليم مستلزمات الشتاء للاجئين السوريين في مريجيب الفهود

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الوكيل الاخباري - استكملت إدارة المخيم الإماراتي الأردني / مريجيب الفهود بقضاء الازرق في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، حملة تسليم مستلزمات فصل الشتاء والتي تشمل اجهزة تدفئة وبطانيات وملابس شتوية على اللاجئين السوريين المقيمين داخل المخيم والذين يقدر عددهم بحوالي 6 الآف لاجئ.

وقال قائد فريق الإغاثة الإماراتي نادر النيادي، إن هذه الحملة تأتي استكمالا لحملات الكسوة السنوية التي تتكفل بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في فصلي الصيف والشتاء بالإضافة إلى كسوة عيدي الفطر والأضحى.

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