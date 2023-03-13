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الإثنين، 13-03-2023 11:02 ص

تسليم معدات ومستلزمات للجمعيات الزراعية في جنوب عمان

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الوكيل الإخباري - رعى وزير المياه والري المهندس محمد النجار تسليم معدات ومستلزمات للجمعيات الزراعية في مناطق جنوب عمان.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة وبحضور وزير البيئة معاوية الردايدة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة ومدير برنامج التعويضات البيئية المهندس محمد الجازي وحضور رؤساء الجمعيات وأعضاء لجنة التعويضات البيئية وعدد من مسؤولي المياه والبيئة.

 

وقال النجار إن قطاع المياه يعمل بكل إمكانياته تنفيذا للتوجيهات الملكية للحكومة بتطوير الأراضي الزراعية في جميع مناطق المملكة ضمن مشروع زراعة الأعلاف المستدامة للاستفادة من المياه المعالجة بالتعاون مع وزارة البيئة بهدف تمكين المزارعين من تحقيق التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير كافة المستلزمات بتطوير الأراضي ومراعاة الجوانب البيئية وتحقيق الاستدامة لهذه المبادرات. 


وكشف وزير المياه والري عزم الوزارة على تطوير وتحسين منظومة محطة صرف صحي جنوب عمان وتوسعتها لرفع جودة المياه المعالجة لتكون مناسبة لجميع الزراعات باستثناء الورقية التي تؤكل نية خلال 3 سنوات بما ينعكس على زيادة الرقعة الزراعية في مناطق جنوب عمان وبكميات إضافية من المياه المعالجة.


بدوه أشار وزير البيئة إلى أن الحكومة تولي تحسين الواقع البيئي اهتماما كبيرا خاصة من خلال استصلاح الأراضي واعادة استخدام التقنيات الحديثة في استخدام المياه المعالجة المستصلحة، مؤكدا أن المشروع عمل على توفير البيئة الجاذبة لتنفيذ مشاريع ريادية فردية ومشتركة فيما بين المواطنين انفسهم في البوادي والأرياف من خلال الجمعيات والمؤسسات المختلفة وتوفير المزيد من فرص العمل التي توفر دخولا مستمرة لأهالي المناطق من خلال توفير مصدر متزايد ومتجدد للمياه ليكون عاملا رئيسا في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق منافع اقتصادية عديدة.


وأضاف أن المشروع يعد شراكة مع كافة المجتمعات من خلال الجمعيات الزراعية التي تُعنى بهم وبمصالحهم وكيفية الاستفادة من المراعي في مختلف المناطق كما وتعتبر هذه الجمعيات رافعة اقتصادية واجتماعية في مناطقها لإطلاق أية مبادرات أو مشاريع مستقبلية لها دور عظيم في تنشأة ودعم المشاريع الإنتاجية والتي تعود بالنفع على الجمعيات التعاونية والمجتمعات المحلية في المناطق بما يحقق التطلعات لخلق منظومة بيئية متكاملة في هذه المناطق. 


وأعرب عن شكره للقائمين على المشروع وللجمعيات خاصة وان المشروع استفاد من المياه المعاجلة ومياه سد الوالة لتحقيق الامن الغذائي مؤكدا ان الحكومة من خلال وزارتي البيئة والمياه تعمل على استدامة المشروع من خلال تمكين الجمعيات للقيام بدورها واستكمال المشروع في جنوب عمان وكذلك مشروع وادي عربة، مؤكدا الحرص على تلافي كافة المعيقات وتوفير البيئة المناسبة للجمعيات للاستمرار بعملها بنجاح. 

 




 

 


 

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