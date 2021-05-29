تسليم 21 مسكناً لأسر عفيفة بالزرقاء

الوكيل الاخباري -

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سلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف العيسوي في منطقتي الضليل والأزرق بمحافظة الزرقاء، اليوم السبت، 21 أسرة عفيفة مساكنها الجديدة ضمن إطار المبادرة الملكيّة لإسكان الأسر العفيفة، كما تفقّد مشروع المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق.وفي إطار متابعة تنفيذ مشاريع المبادرات الملكية، عقد العيسوي، بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اجتماعاً في محمية الأزرق، للإطلاع على مراحل سير العمل في مشروع المخطط الشمولي للمنطقة.