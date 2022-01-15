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السبت، 15-01-2022 03:29 م

تسليم 26 مسكناً لأُسر عفيفة بالكرك ومادبا

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الوكيل الإخباري - تسلّمت 26 أسرة عفيفة في محافظتي الكرك ومأدبا اليوم السبت، مساكنها الجديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، والتي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصليّة مع أبناء ووجهاء المحافظتين.

وتستهدف هذه المبادرة الملكيّة، التي أطلقت بتوجيهات ملكية عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر التي تُعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، حيث يتم اختيار الأسر المستفيدة وفق أسس تراعي تحقيق العدالة والشفافية مقرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. ويضم كل مسكن؛ غرفتي نوم، وغرفة معيشة، ومطبخاً وحماما، وساحة خارجية مسورة بالكامل، فضلاً عن تأمين هذه المساكن بمختلف الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وبُنى تحتية.

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وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، بحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ومحافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، مفاتيح (10) مساكن جديدة لأسر مستفيدة في منطقة غور السمار، ومفاتيح (5) مساكن لأسر مستفيدة في منطقة غور حديثة، بمحافظة الكرك، حيث صُمّمت المساكن وفقاً لأعلى المواصفات الهندسية والفنية.


كما سلّم العيسوي مسكناً جديداً لإحدى الأسر في المحافظة، أمر به جلالة الملك، نظراً لما تُعانيه من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

 




 

 


 

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