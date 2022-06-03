تسمم 35 شخصا في جرش وتشكيل لجنة تحقيق

الوكيل الإخباري - قال محافظ جرش محمد أبو رمان، إن 35 حالة راجعت مستشفى جرش الحكومي، كانت تعاني من أعراض التسمم وألم في البطن.

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وأوضح أو رمان، أنه تبين بعد أخذ العينات، أنهم مصابون ببكتيريا "إي كولاي" التي تكون غالبا في مصادر المياه غير الخاضعة للتعقيم الصحيح.



وأضاف أن جميع الحالات خرجت بعد تلقيها العلاج باستثناء حالة واحدة لاتزال تحت المراقبة، مشيرا إلى أنها ستخرج خلال الساعات المقبلة.