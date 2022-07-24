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الأحد، 24-07-2022 01:51 م

تسمية ريم أبو دلبوح لتسيير أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان

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الوكيل الإخباري - قرر رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة، تسمية عضو مجلس الأمناء الدكتورة ريم أبو دلبوح، للقيام بتسيير أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان طوال مدة غياب المفوض العام، إلى حين صدور حكم قطعي في القضية المعروضة على القضاء.

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ويأتي قرار تسمية أبو دلبوح لضمان حسن ديمومة العمل في المركز ومؤسسيته الراسخة، والنهوض الفاعل بالأدوار الوطنية المناطة به بحكم قانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته.


وتحظى الدكتورة أبو دلبوح بثقة وسمعة طيبة في الأوساط السياسية والشعبية الأردنية، وتماسها المباشر مع الواقع والحاجات المجتمعية.


وتحمل أبو دلبوح درجة الدكتوراه في القانون المدني، وهي أستاذة محامية منذ عام 1995، وتتمتع بخبرة أكاديمية ممتدة، بالإضافة إلى الخبرة العملية الواسعة في الشؤون الحقوقية والسياسية والشؤون المحلية.


وكانت أبو دلبوح عضوا في مجلس النواب السابع عشر والثامن عشر، بالإضافة إلى رئاستها لجنة المرأة وشؤون الأسرة البرلمانية، ورئاسة لجنة الفئات الأكثر حاجة للحماية، وعضويتها في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. علاوة على رئاسة وعضوية العديد من اللجان القانونية والحقوقية المتخصصة.

 




 

 


 

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