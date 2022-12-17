تسمية شارع رئيسي بجرش باسم الشهيد الدلابيح

الوكيل الاخباري-

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أعلن رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم عن تسمية شارع رئيسي في بلدة الكفير في محافظة جرش باسم العقيد الشهيد عبدالرزاق الدلابيح، إضافة للدوار الموجود أمام مبنى بلدية جرش الكبرىوشيع الأردنيون، الجمعة، جثمان الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير في محافظة جرش، والذي تعرض لإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معانوتؤكد المديرية على أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه وستضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن