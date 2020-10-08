تسهيلات جديدة من الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري - قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السماح للمؤمن عليهم الذين استفادوا من برامج تضامن أو مساند (2) و (3) الاستفادة من برنامج مساند (1).

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وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، بأن المؤمن عليهم الذين استفادوا من برنامجي تضامن (1) و (2) المتعلقة بصرف بدل التعطل عن العمل عن شهري نيسان وأيار أو استفادوا من برنامج مساند (2) المتعلق بصرف مبلغ على حساب الرصيد الادخاري وبرنامج مساند (3) المتعلق بسحب سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة الاستفادة من برنامج مساند (1) المتعلق بصرف بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم الذين انتهت خدماتهم لدى منشآتهم.



وأشارت المؤسسة أن هذا القرار يأتي للتخفيف على المؤمن عليهم ممن انتهت أو توقفت خدمتهم لدى المنشآت التي يعملون لديها وذلك لتجاوز الأعباء والتبعات المرتبطة بالجائحة، مبينةً أنه للاستفادة من برنامج مساند (1) بدل التعطل عن العمل يشترط أن يكون للمؤمن عليه مدة لا تقل عن (36) اشتراكاً بالضمان من ضمنها اشتراك واحد بتأمين التعطل وذلك خلال عمله في القطاع الخاص.



وأضافت المؤسسة أنه وفقاً لهذا البرنامج يستحق المؤمن عليه بدل تعطل بنسبة (50%) من أجره الخاضع للضمان ويصرف البدل بسقف (350) ديناراً شهرياً وبحد أدنى (150) ديناراً وذلك لمدة ثلاثة أشهر.



