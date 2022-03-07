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الإثنين، 07-03-2022 02:35 م

تسهيل عبور 1059 أردنياً وعائلاتهم من أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين،  اليوم الاثنين، تسهيل إجراءات عبور 1059 أردنيا وعائلاتهم، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول حدودية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة هيثم أبو الفول إن توفير الممرات الآمنة للخروج من مدن أوكرانية يحتاج لضمانات بعدم وقوع اشتباكات.

وأضاف أنه جرى تأمين المواطنين الأردنيين الذي غادروا بكل أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى الأردن.

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