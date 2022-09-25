تسويات جمركية في 19 قضية لمكلفين ومخالفين

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (19) قضيَّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

اضافة اعلان