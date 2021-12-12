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الأحد، 12-12-2021 09:55 م

تسوية الأوضاع الضريبية لـ 49 شركة ومكلفاً

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد على توصيات لجنة التَّسوية والمصالحة، المشكَّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (49) شركة ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات، وذلك بناء على الطَّلبات التي تقدّموا بها إلى اللَّجنة.

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