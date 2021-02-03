الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

المتعافون من كورونا محصنون لمدة 6 شهور

تخفيض غرامات اجور الاراضي في المناطق الحرة

الاحتلال يهدم منزلا في الخليل

داودية يبحث مع العمل الدولية تنفيذ مشروعات تخدم القطاع الزراعي

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ360 شركة ومكلفا

الكويت تمنع دخول غير المواطنين اعتبارا من الأحد

نظام معدل لتحسين رواتب القضاة العسكريين العاملين في المخابرات العامة

قرارات مجلس الوزراء

العايد لـ الوكيل : الحكومة لم تدرس فرض حظر شامل لمدة ثلاثة أسابيع

وزير البيئة يبحث مع السفير التونسي التعاون البيئي

الأربعاء، 03-02-2021 08:48 م

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ360 شركة ومكلفا

12202016201834579122228


الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 360 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.
اضافة اعلان

وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image601ae603548a4

تخفيض غرامات اجور الاراضي في المناطق الحرة

1220201717813342660330

داودية يبحث مع العمل الدولية تنفيذ مشروعات تخدم القطاع الزراعي

pic_153665

نظام معدل لتحسين رواتب القضاة العسكريين العاملين في المخابرات العامة

220211181839233727269

قرارات مجلس الوزراء

1120201793352373375443

العايد لـ الوكيل : الحكومة لم تدرس فرض حظر شامل لمدة ثلاثة أسابيع

1612371140795

وزير البيئة يبحث مع السفير التونسي التعاون البيئي

أخبار متعلقة
pic_153665

نظام معدل لتحسين رواتب القضاة العسكريين العاملين في المخابرات العامة

220211181839233727269

قرارات مجلس الوزراء

1220198104019731409590

مجلس الوزراء يوافق على تمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل

1202127185748655096858

قرارات هامة لمجلس الوزراء

ملك1

الملك يوجه الحكومة بشأن فتح المدارس والقطاعات- صور

ss

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 549 مكلّفا