الأحد 21-03-2021
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الأحد، 21-03-2021 08:59 م

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ894 شركة ومكلّفا

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الوكيل الاخباري  - وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 894 شركة ومكلّفاً، ترتبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.
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يشار إلى أنّ مجلس الوزراء يوافق بشكل دوري على إجراء هذه التسويات بهدف تخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم الضريبيّة، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.

 




 

 


 

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