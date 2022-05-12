تشديد الرقابة على المواقع الأثرية في جرش

الوكيل الإخباري - شدّدت مديرية آثار محافظة المفرق، الرقابة على المواقع الأثرية في المحافظة، بعد حادثة تعرضت لها جدران وأعمدة مدينة جرش الأثرية، احترازيا لضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث.

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وقال مدير آثار المفرق عماد عبيدات، الخميس، إن المديرية شددت من خلال الحراس وأصدقاء الآثار والشرطة السياحية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لضمان عدم العبث بالأماكن الأثرية.



وأشار إلى أن "الحرص والحيطة دائما موجودان في العادة، إضافة إلى أن المواقع الأثرية في المفرق أغلبها مغلقة ويوجد عليها حراسة 24 ساعة".



وبين عبيدات أن المفرق تحتوي على عشرات الأماكن الأثرية القيمة منها؛ مدينة أم الجمال، وارحاب وصبحا وصبحية وأم اسرب، مشيرا إلى أن التشبيك الدائم مع المجتمع المحلي وجيران الآثار لضرورة المحافظة عليها من العبث والمخربين.

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