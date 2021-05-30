تشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية في مراكز اللياقة والرياضة

الوكيل الاخباري -

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شددت اللجنة الأولمبية الأردنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، إثر صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح القطاع الرياضي، والتي تشمل المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.وقالت اللجنة الأولمبية إن إعادة فتح القطاع الرياضي جاء بعد اجتماعات ومشاورات بين لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج في رئاسة الوزراء واللجنة الأولمبية الأردنية، حول آلية فتح القطاع، وبما يضمن سلامة العاملين ومرتادي المنشآت الرياضية على حد سواء، وضمن الإجراءات المعمول بها والبروتوكول الصحي المحدث الصادر عن وزارة العمل.ونشرت اللجنة الأولمبية على موقعها الرسمي التعليمات الواجب اتباعها من قبل المنشآت الراغبة بالعودة إلى العمل التي وقعت على تعهد سابق وضعته اللجنة.وأشارت اللجنة الأولمبية إلى أنه يتوجب على المراكز والأكاديميات الرياضية التي لم توقع على التعهد سابقاً مراجعة مقر اللجنة أو غرفة تجارة عمان ابتداء من اليوم الأحد، مصطحبة معها الوثائق المطلوبة، للسماح لها بإعادة فتح منشآتها أمام الرواد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.